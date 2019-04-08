СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-08T15:14:49+03:00

На Ямале собака, сорвавшаяся с цепи, укусила девочку за лицо Фото: Ольга Крыльцова

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В Красноселькупском районе собака укусила одиннадцатилетнюю девочку за лицо. Инцидент произошел 6 апреля. Началась доследственная проверка.

Как сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в СУ СКР по ЯНАО, предварительно установлено, что собака принадлежит местному жителю и до происшествия содержалась на цепи в будке.

Очевидцы рассказывают, что на ребенка напала собака породы «лайка» и сильно изуродовала лицо. Со слов самой пострадавшей, во дворе дома ее укусила собака, сорвавшаяся с привязи.

Девочка была доставлена в Красноселькупскую ЦРБ. При осмотре на лице девочки обнаружена укушенная рана.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU