2019-04-08T15:14:49+03:00
Происшествия

На Ямале собака, сорвавшаяся с цепи, укусила девочку за лицо

Следователи выясняют обстоятельства случившегося
Анна Полякова
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На Ямале собака, сорвавшаяся с цепи, укусила девочку за лицоНа Ямале собака, сорвавшаяся с цепи, укусила девочку за лицоФото: Ольга Крыльцова
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В Красноселькупском районе собака укусила одиннадцатилетнюю девочку за лицо. Инцидент произошел 6 апреля. Началась доследственная проверка.

Как сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в СУ СКР по ЯНАО, предварительно установлено, что собака принадлежит местному жителю и до происшествия содержалась на цепи в будке.

Очевидцы рассказывают, что на ребенка напала собака породы «лайка» и сильно изуродовала лицо. Со слов самой пострадавшей, во дворе дома ее укусила собака, сорвавшаяся с привязи.

Девочка была доставлена в Красноселькупскую ЦРБ. При осмотре на лице девочки обнаружена укушенная рана.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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