На Ямале собака, сорвавшаяся с цепи, укусила девочку за лицо
В Красноселькупском районе собака укусила одиннадцатилетнюю девочку за лицо. Инцидент произошел 6 апреля. Началась доследственная проверка.
Как сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в СУ СКР по ЯНАО, предварительно установлено, что собака принадлежит местному жителю и до происшествия содержалась на цепи в будке.
Очевидцы рассказывают, что на ребенка напала собака породы «лайка» и сильно изуродовала лицо. Со слов самой пострадавшей, во дворе дома ее укусила собака, сорвавшаяся с привязи.
Девочка была доставлена в Красноселькупскую ЦРБ. При осмотре на лице девочки обнаружена укушенная рана.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU