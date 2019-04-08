В Салехарде поддержали три бюджетные инициативы горожан

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-08T14:51:10+03:00

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Власти Салехарде решили поддержать все три предложения горожан, которые поступили в рамках проекта «Бюджетная инициатива граждан». В результате в окружной столице на берегу реки Полябта установят видеонаблюдение, Центр внешкольной работы для занятий картингом пополнится новой техникой, а на спортивной площадке по улице Маяковского появится новое покрытие.

Напомним, три инициативы были выставлены для обсуждения на информационном портале «Живем на Севере» и также получили одобрения горожан. Члены комиссии признали актуальность поступивших предложений и тоже поддержали. В ближайшее время все инициативы будут представлены на заседании городской думы.

Проект «Бюджетная инициатива граждан» дает возможность жителям принимать участие в распределении бюджетных средств муниципального образования, сообщили в администрации Салехарда.

Как отметила начальник городского департамента финансов Елена Уфимцева, ограничений в сроках подачи заявок нет. Они принимаются круглый год, по мере накопления – рассматриваются.

ИСТОЧНИК KP.RU