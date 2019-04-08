2019-04-08T14:51:10+03:00
Общество

В Салехарде поддержали три бюджетные инициативы горожан

Все предложения будут представлены на заседании городской думы
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Власти Салехарде решили поддержать все три предложения горожан, которые поступили в рамках проекта «Бюджетная инициатива граждан». В результате в окружной столице на берегу реки Полябта установят видеонаблюдение, Центр внешкольной работы для занятий картингом пополнится новой техникой, а на спортивной площадке по улице Маяковского появится новое покрытие.

Напомним, три инициативы были выставлены для обсуждения на информационном портале «Живем на Севере» и также получили одобрения горожан. Члены комиссии признали актуальность поступивших предложений и тоже поддержали. В ближайшее время все инициативы будут представлены на заседании городской думы.

Проект «Бюджетная инициатива граждан» дает возможность жителям принимать участие в распределении бюджетных средств муниципального образования, сообщили в администрации Салехарда.

Как отметила начальник городского департамента финансов Елена Уфимцева, ограничений в сроках подачи заявок нет. Они принимаются круглый год, по мере накопления – рассматриваются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тазовском районе расследуют гибель рабочего на месторождении
Лучница из Лабытнанги завоевала «золото» международных соревнований
Юный ямальский композитор удостоен высокого звания
На Ямале собака, сорвавшаяся с цепи, укусила девочку за лицо
На стратегической сессии в Салехарде озаботятся занятостью уязвимых групп населения
В Лабытнанги начался завоз горожанам чистой питьевой воды
Мошенник выпросил у новоуренгойки вознаграждение за документы, которые не находил
В Муравленко детсад «Солнышко» оштрафовали за обрушившийся на девочку снег
Жителям Лабытнанги предлагают провести флешмоб по расчистке детских площадок
Перед весенней распутицей глава Салехарда посетил Пельвож
В банке Нового Уренгоя обнаружили фальшивую купюру
Ямальские волонтеры стали «Послами Победы»
Ямал одним из первых входит в эру цифрового вещания