СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-08T14:41:34+03:00

На стратегической сессии в Салехарде озаботятся занятостью уязвимых групп населения Фото: правительство ЯНАО

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В Салехарде будут искать новые подходы к решению вопросов занятости инвалидов, женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, молодёжи, предпенсионеров. В результате удачные варианты должны превратиться в проектные инициативы.

Стратегическая сессия под названием «Стратегия целенаправленной поддержки уязвимых групп населения в условиях меняющегося рынка труда: новые подходы к решению государственной задачи занятости» пройдёт в Салехарде 9-10 апреля.

В окружной столице соберутся руководители и специалисты органов службы занятости населения, представители общественных организаций, работодателей и заинтересованных структур.

Искать новые подходы к решению государственной задачи занятости населения эксперты будут с помощью тренеров, приглашённых из научно-практической лаборатории «Психологические инструменты».

В условиях меняющегося рынка труда перед службой занятости населения стоит задача по вовлечению максимальной численности уязвимых групп населения в активную трудовую деятельность через создание благоприятных условий и обеспечение предприятий необходимыми сотрудниками, пояснили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU