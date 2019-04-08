На стратегической сессии в Салехарде озаботятся занятостью уязвимых групп населения
В Салехарде будут искать новые подходы к решению вопросов занятости инвалидов, женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, молодёжи, предпенсионеров. В результате удачные варианты должны превратиться в проектные инициативы.
Стратегическая сессия под названием «Стратегия целенаправленной поддержки уязвимых групп населения в условиях меняющегося рынка труда: новые подходы к решению государственной задачи занятости» пройдёт в Салехарде 9-10 апреля.
В окружной столице соберутся руководители и специалисты органов службы занятости населения, представители общественных организаций, работодателей и заинтересованных структур.
Искать новые подходы к решению государственной задачи занятости населения эксперты будут с помощью тренеров, приглашённых из научно-практической лаборатории «Психологические инструменты».
В условиях меняющегося рынка труда перед службой занятости населения стоит задача по вовлечению максимальной численности уязвимых групп населения в активную трудовую деятельность через создание благоприятных условий и обеспечение предприятий необходимыми сотрудниками, пояснили в правительстве ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU