2019-04-08T14:04:22+03:00
Общество

В Лабытнанги начался завоз горожанам чистой питьевой воды

Для населения эта услуга бесплатная
Анна Полякова
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В Лабытнанги начался завоз горожанам чистой питьевой воды Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги начался завоз горожанам чистой питьевой воды Фото: lbt.yanao.ru
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Чистая питьевая вода для жителей Лабытнанги, как обычно, будет доставляться из поселка Харп, где находятся подземные водоисточники. Средства на эти цели в городском бюджете предусмотрены. Для населения эта услуга бесплатная.

Напомним, в связи с временным ухудшением качества воды поверхностного источника на реке Ханмей по причине поступления в реку паводковых вод в весенне-летний организуется завоз питьевой воды. Соответствующее постановление администрации города подписано 4 апреля.

Завершена подготовка парка цистерн для перевоза питьевой воды. Графики подвоза воды довести до сведения горожан должны управляющие компании и товарищества собственников жилья. Вновь для тех жителей, кто не сможет подстроиться к предложенному графику, по улице Карьерная, напротив здания ОАО «Тепло-Энергетик», будет установлена автоцистерна с водой.

Волонтеры займутся доставкой воды пожилым одиноко проживающим лабытнангцам. Уточняются адресные списки пенсионеров, ветеранов, о ком позаботятся волонтеры.

Как долго будет осуществляться завоз, будет зависеть от результатов анализов проб речной воды.

Напомним, в минувшем декабре завершена разработка технико-экономических обоснований вариантов питьевого водоснабжения Лабытнанги. Эксперты определяли наиболее приемлемый вариант из четырех источников водоснабжения: р. Обь и Ханмей, месторождение подземных вод Вырчик и трубопровод Собского месторождения (п. Харп). После изучения представленных документов окончательное решение в части практической реализации проекта будет приниматься правительством региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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