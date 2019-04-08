2019-04-08T13:51:07+03:00
Происшествия

Мошенник выпросил у новоуренгойки вознаграждение за документы, которые не находил

Женщина перевела аферисту 3 500 рублей, но не получила обещанного
Анна Полякова
Поделиться:
Мошенник выпросил у новоуренгойки вознаграждение за документы, которые не находилМошенник выпросил у новоуренгойки вознаграждение за документы, которые не находилФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала доверчивая горожанка. Женщина потеряла документы. Найти их она решила, разместив объявление в соцсети.

Через некоторое время ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что нашел пропажу. Кроме этого, он попросил 3 500 рублей в качестве вознаграждения. Женщина перевела на указанный счет злоумышленником указанную сумму. После неизвестный перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Наказанием за это преступлением может стать лишение свободы сроком до двух лет, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не переводить денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тазовском районе расследуют гибель рабочего на месторождении
Лучница из Лабытнанги завоевала «золото» международных соревнований
Юный ямальский композитор удостоен высокого звания
На Ямале собака, сорвавшаяся с цепи, укусила девочку за лицо
В Салехарде поддержали три бюджетные инициативы горожан
На стратегической сессии в Салехарде озаботятся занятостью уязвимых групп населения
В Лабытнанги начался завоз горожанам чистой питьевой воды
В Муравленко детсад «Солнышко» оштрафовали за обрушившийся на девочку снег
Жителям Лабытнанги предлагают провести флешмоб по расчистке детских площадок
Перед весенней распутицей глава Салехарда посетил Пельвож
В банке Нового Уренгоя обнаружили фальшивую купюру
Ямальские волонтеры стали «Послами Победы»
Ямал одним из первых входит в эру цифрового вещания