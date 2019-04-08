СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-08T13:51:07+03:00

Мошенник выпросил у новоуренгойки вознаграждение за документы, которые не находил Фото: Ольга Крыльцова

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала доверчивая горожанка. Женщина потеряла документы. Найти их она решила, разместив объявление в соцсети.

Через некоторое время ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что нашел пропажу. Кроме этого, он попросил 3 500 рублей в качестве вознаграждения. Женщина перевела на указанный счет злоумышленником указанную сумму. После неизвестный перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Наказанием за это преступлением может стать лишение свободы сроком до двух лет, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не переводить денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU