В Муравленко детсад «Солнышко» оштрафовали за обрушившийся на девочку снег

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-08T15:45:51+03:00

В Муравленко детсад «Солнышко» оштрафовали за обрушившийся на воспитанницу снег Фото: 89.mchs.gov.ru

Вопрос о наказании заведующей будет решен позже

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В Муравленко к административной и дисциплинарной ответственности привлечены лица, виновные в падении снега на воспитанницу детского сада «Солнышко». Инцидент случился 12 марта во время прогулки.

Причину случившегося провоохранители усмотрели в непринятии дошкольной образовательной организацией мер по очистке территории от снега и наледи. При этом заведующей в январе 2019 года было объявлено предостережение о недопустимости нарушения условий охраны здоровья детей.

В результате выговоры получили 2 виновных должностных лица. Детский сад «Солнышко» штрафовали на 50 000 рублей.

Вопрос о привлечении заведующей к дисциплинарной ответственности и возбуждении в отношении нее дела об административном правонарушении будет решен после окончания периода ее нетрудоспособности, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Руководителям всех образовательных учреждений строго указано на усиление контроля за своевременностью принятия мер по созданию безопасных условий пребывания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU