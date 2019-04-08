Жителям Лабытнанги предлагают провести флешмоб по расчистке детских площадок

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-08T12:49:47+03:00

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В Лабытнанги добровольцы провели 4 субботника по расчистке от снега игровых комплексов. Молодежный совет при главе администрации города бросил высов. Горожанам предлагают провести флешмоб таких субботников.

«Расчистите площадки в вашем дворе от снега, сделайте фото, пришлите сообщением в группы «Молодежный совет Лабытнанги» или «Волонтёрское объединение «Добродел» ВКонтакте. В ответ мы поможем сделать настоящий праздник вашего двора! С музыкой, играми, танцами и подарочками для детворы!», - призывает жителей к активным действиям молодежь.

В минувшее воскресенье инициативу подхватили школьники микрорайона Обской. Они освободили от снега площадку под качелями. Молодежный совет при главе администрации города и волонтёрское объединение «Добродел» запланировали проведение детского праздника на территории этого игрового комплекса и предложили горожанам провести флэшмоб субботников.

Как сообщили в администрации города, старт проведению субботников в Лабытнанги дали молодогвардейцы, освободив от снега игровую площадку во дворе дома № 22 по улице Первомайская.

ИСТОЧНИК KP.RU