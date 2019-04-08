Перед весенней распутицей глава Салехарда посетил Пельвож

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-08T12:11:47+03:00

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Глава Салехарда Иван Кононенко, специалисты структурных подразделений, передвижной отряд Центра здоровья и артисты центра культуры и спорта «Геолог» нагрянули в поселок Пельвож. Он находится в сорока километрах от окружной столицы и входит в состав муниципального образования.

Скоро распутица, поэтому проверке подверглись все объекты жизнеобеспечения. Градоначальник осмотрел электростанцию, пожарное депо, вертолетную площадку, ФАП. В ходе поездки провели встречу с местными жителями и организовали праздник для пельвожан.

- Мы организуем доставку дров жителям поселка в период навигации. Сформированы заявки на доставку дров в этом году. Цена для жителей поселка льготная. Постоянно поддерживается в необходимом состоянии противопожарная полоса. Есть незначительные замечания по электростанции, но будем решать вопросы в рабочем порядке. Все функционирует, особых нареканий нет, - сказал Иван Кононенко.

После распутицы планируется проверить дороги на улицах Лесная, Центральная и Набережная, их отсыпали щебнем, а на Набережной укладывали «гильзу». Это было самое проблемное место – один из участков дороги проходил у склона холма и его регулярно размывало.

Фото: Администрация Салехарда

В это же время выездная бригада Центра здоровья Салехарда проводила медицинские осмотры. Обследовали около 40 человек, большинство женщины. Взяли анализы крови, провели обследование на онкопатологию, сделали УЗИ брюшной полости. Все желающие могли получить консультирование у специалистов, измерить артериальное давление, определить уровень холестерина и сахара, проверить состояние сосудов.

Выезд совпал с праздником коренных народов Севера – Днем вороны, артисты центра культуры и спорта «Геолог» подготовили культурную программу, приуроченную встрече весны с песнями, танцами и веселыми играми, сообщает администрация города.

Фото: Администрация Салехарда

ИСТОЧНИК KP.RU