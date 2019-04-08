2019-04-08T11:01:13+03:00
Происшествия

В банке Нового Уренгоя обнаружили фальшивую купюру

Деньги поступили от одной из организаций
Анна Полякова
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В банке Нового Уренгоя обнаружили фальшивую купюруВ банке Нового Уренгоя обнаружили фальшивую купюруФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое полицейские из оборота изъяли поддельную денежную купюру. Фальшивка была обнаружена сотрудником банка.

Сообщение о банкноте номиналом 5 тысяч рублей, вызывающей сомнение в подлинности, поступило в дежурную часть 5 апреля. Подозрительная купюра была выявлена при пересчете денежных средств, поступивших из организации.

Ее направили на исследование в экспертно-криминалистический. В результате, согласно заключению эксперта, представленная на исследование денежная купюра оказалась действительно липовой. Она изготовлена не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков Банка России, а с использованием цветной копировально-множительной техники путем комбинирования способов печати.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Наказание за преступление может стать лишение свободы сроком до 8 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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