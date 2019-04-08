Ямальские волонтеры стали «Послами Победы»
Два волонтёра из Ямало-Ненецкого автономного округа стали «Послами Победы». По итогам всероссийского конкурса ребята вошли в состав добровольческого корпуса, который будет участвовать в организации главных событий Дня Победы в этом году.
Волонтёры из Нового Уренгоя – Эмилия Чалик и Ульяна Лабутина помогут в проведении Парада Победы и шествия Бессмертного полка 9 мая в столице России.
К слову, более чем из 4 500 заявок экспертная комиссия отобрала 140 лучших добровольцев со всех регионов РФ.
С 5 по 11 мая победителей конкурса ждёт обучение с привлечением экспертов, общение с ветеранами – героями событий Великой Отечественной войны, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU