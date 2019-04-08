Ямальские волонтеры стали «Послами Победы»

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-08T11:26:41+03:00

Волонтёры с Ямала помогут в организации Парада Победы и Бессмертного полка в Москве Фото: правительство ЯНАО

Девушки помогут в организации Парада Победы и Бессмертного полка в Москве

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Два волонтёра из Ямало-Ненецкого автономного округа стали «Послами Победы». По итогам всероссийского конкурса ребята вошли в состав добровольческого корпуса, который будет участвовать в организации главных событий Дня Победы в этом году.

Волонтёры из Нового Уренгоя – Эмилия Чалик и Ульяна Лабутина помогут в проведении Парада Победы и шествия Бессмертного полка 9 мая в столице России.

К слову, более чем из 4 500 заявок экспертная комиссия отобрала 140 лучших добровольцев со всех регионов РФ.

С 5 по 11 мая победителей конкурса ждёт обучение с привлечением экспертов, общение с ветеранами – героями событий Великой Отечественной войны, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU