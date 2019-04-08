2019-04-08T10:10:57+03:00
Общество

Ямал одним из первых входит в эру цифрового вещания

Аналоговое вещание в округе отключат 15 апреля
Анна Полякова
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Ямал одним из первых входит в эру цифрового вещания Фото: правительство ЯНАОЯмал одним из первых входит в эру цифрового вещания Фото: правительство ЯНАО
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В селе Аксарка во время праздника День оленевода местные жители приняли участие во всероссийской акции «Телеаллея». Мероприятие посвящено переходу субъектов страны на цифровое вещание. В честь этого события в большинстве регионов посадили несколько десятков деревьев. На Ямале, учитывая арктический климат, выдрали альтернативный вариант. В небо запустили 20 метровых шаров с логотипами телеканалов.

Напомним, аналоговое вещание в Ямало-Ненецком автономном округе отключат 15 апреля. Со значимым событием жителей округа поздравил директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Кирилл Албычев.

Он отметил, что регион активно готовится к переходу на цифровое вещание. На сегодняшний день возможность просмотра цифрового эфирного телевидения уже имеют более 97% населения ЯНАО. Цифровое эфирное вещание осуществляет 31 объект, охват – 42 населённых пункта.

- На Ямале есть ряд населённых пунктов, которые не попали в зону охвата вышек. Мы это предусмотрели. Оказаны меры поддержки и заключены соглашения с операторами спутниковой связи, ну и, соответственно, по льготной цене люди могут приобрести эти терминалы. При этом пакет – 20 каналов будет бесплатным, - сказал он.

Действует горячая линия, параллельно работают волонтёры. Общественники обходят квартиры и частные дома, разъясняют жителям нюансы перехода на цифровое вещание и помогают настраивать оборудование. В работе задействован 361 волонтёр. Всего в период с февраля по март 2019 года настройка приёмного оборудования произведена по 851 заявке.

Отметим, в части помощи малоимущим семьям в округе предусмотрено выделение денежных средств на приобретение оборудования спутникового и эфирного цифрового телевидения в объёме 20 млн 428 тыс. рублей. Уже принято и обработано 4 968 заявлений от малоимущих семей, которые изъявили желание воспользоваться компенсацией, сообщили в правительстве ЯНАО.

По всем вопросам перехода на цифровое вещание ямальцы могут обратиться в call-центр МФЦ по номеру телефона 8-800-2000-115. Кроме того, работает сайт http://yanao.rtrs.ru/tv/connect/ и общероссийская горячая линия 8-800-220-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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