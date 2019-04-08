2019-04-08T09:22:00+03:00
Общество

В Салехарде заметили на асфальте следы «Снежного человека»

Горожане выдвигают свои версии произошедшего
Анна Горлач
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В Салехарде заметили на асфальте следы «Снежного человека» Фото: группа "В Салехарде" vk.comВ Салехарде заметили на асфальте следы «Снежного человека» Фото: группа "В Салехарде" vk.com
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«В Салехарде по улице Мира бродит снежный человек», - так подписал фотографию автор поста в социальной сети «В контакте». На снимке, который появился в интернете 8 апреля, запечатлены мокрые следы босых ног на асфальте.

Между тем, напомним, сегодня в столице Ямала хоть и плюсовая температура, но далеко не летняя - всего один градус выше ноля. Синоптики прогнозируют снег.

Если все-таки исключить возможность появления в столице Ямала Снежного человека, то что заставило обычного северянина разуться и пройтись босиком мимо еще не растаявшего снега – это вопрос. Тем не менее, фотография позабавила подписчиков в местной группе.

«Походу, у чела обувь в грязи засосало, вышел из обуви и пошёл босиком», – предположил Евгений Р.

«Плоскостопия у него точно нет», - сделал оптимистичный вывод внимательный комментатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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