Жители Ноябрьска сделали десять тысяч шагов навстречу здоровью

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-08T08:43:31+03:00

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Ноябрьск присоединился к Всероссийской акции. Свои десять тысяч шагов навстречу здоровью накануне, 7 апреля, сделали почти 1300 жителей города.

Так ноябряне отметили Всемирный день здоровья. Акция «10 000 шагов к жизни» в честь праздника проходила во многих городах России. Её организаторами выступают «Лига здоровья нации» и Конгресс муниципальных образований.

В Ноябрьске мероприятие состоялось при поддержке администрации города. Горожане не только прошли маршрутом здоровья от «Авангарда» до «Центра духовно - нравственного воспитания» и обратно, но и стали участниками различных флэшмобов, зарядки и розыгрыша призов. При желании каждый мог измерить свое давление, сердечный ритм, угоститься кашей и чаем, сообщили в мэрии.

Акция «10 000 шагов к жизни» основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.

ИСТОЧНИК KP.RU