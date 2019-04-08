Ямальские зимники работают с ограничением

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-08T09:22:20+03:00

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Сезонные автодороги на Ямале действуют в зависимости от погоды. Условия проезда могут меняться в течение дня из-за нестабильной температуры воздуха весной.

Как сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, сегодня, 8 апреля, по дороге Салехард — Надым разрешено круглосуточное движение для полноприводных автомобилей общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 — для полноприводных грузовиков до 30 тонн.

По зимнику Уренгой — Красноселькуп до 20:00 разрешен проезд для полноприводных машин общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 — до 30 тонн.

По автозимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале разрешено движение для любых авто общей массой днем до 20:00 – не тяжелее 3,5 тонн. Ночью с 20:00 до 8:00 — для машин до 30 тонн.

Участок Азовы — Теги зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги с 1 апреля закрыт для всех видов автомобилей до следующего сезона. На участке Лабытнанги — Мужи до 20:00 часов разрешено движение для всех машин до 3,5 тонн, с 20:00 до 8:00 — до 30 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU