2019-04-08T08:41:41+03:00
Происшествия

В Пуровском районе в ДТП пострадал водитель снегохода

Мужчина не справился с управлением транспортного средства
Анна Полякова
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В Пуровском районе в ДТП пострадал снегоходчик Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Пуровском районе в ДТП пострадал снегоходчик Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Пуровском районе водитель снегохода попал в ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, авария произошла около 5 часов 15 минут в 2 км от автодороги подъезд п. Ханымей.

Снегоход опрокинулся в лесополосе. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением транспортного средства, в результате чего получил травму.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах автономного округа зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых травмирован 1 человек. С начала 2019 года в 1467 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 150 травмированы, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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