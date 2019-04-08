В День Слета оленеводов в Тазовском три пары тундровиков сыграли свадьбы
Три молодые пары тундровиков сыграли свадьбу в День Слета оленеводов, который проходил вТазовском. Новые семьи создали Хэйко и Кристина Салиндер, Владислав и Юлия Пурунгуй, Сергей и Лариса Тибичи. Молодожены скрепили свои союзы узами брака.
На церемонии открытия праздника глава района Василий Паршаков поздравил молодых и подарил широкоформатные телевизоры. Сотрудники ЗАГСа в торжественной обстановке вручили супружеским парам свидетельство о заключении брака и памятную медаль «Молодоженам Ямала», сообщили в администрации Тазовского района.
Как рассказал новобрачный Сергей Тибичи, оленевод Тазовской тундры, со своей будущей женой он познакомился по-современному - в интернете. Она из рода Тусида, жила в соседнем Ямальском районе.
- Расстояние для нас не стало помехой, теперь у нас семья. Я работаю в СПК «Тазовский», сейчас Лариса устраивается туда чумработницей, - рассказал молодой муж.
ИСТОЧНИК KP.RU