2019-04-08T07:24:37+03:00
Общество

В День Слета оленеводов в Тазовском три пары тундровиков сыграли свадьбы

Молодоженам подарили широкоформатные телевизоры
Анна Полякова
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В День Слета оленеводов в Тазовском три пары тундровиков сыграли свадьбы Фото: tasu.ruВ День Слета оленеводов в Тазовском три пары тундровиков сыграли свадьбы Фото: tasu.ru
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Три молодые пары тундровиков сыграли свадьбу в День Слета оленеводов, который проходил вТазовском. Новые семьи создали Хэйко и Кристина Салиндер, Владислав и Юлия Пурунгуй, Сергей и Лариса Тибичи. Молодожены скрепили свои союзы узами брака.

На церемонии открытия праздника глава района Василий Паршаков поздравил молодых и подарил широкоформатные телевизоры. Сотрудники ЗАГСа в торжественной обстановке вручили супружеским парам свидетельство о заключении брака и памятную медаль «Молодоженам Ямала», сообщили в администрации Тазовского района.

Как рассказал новобрачный Сергей Тибичи, оленевод Тазовской тундры, со своей будущей женой он познакомился по-современному - в интернете. Она из рода Тусида, жила в соседнем Ямальском районе.

- Расстояние для нас не стало помехой, теперь у нас семья. Я работаю в СПК «Тазовский», сейчас Лариса устраивается туда чумработницей, - рассказал молодой муж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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