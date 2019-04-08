Глава Ямала намерен сократить количество чиновников

СЕГОДНЯ 06:51 2019-04-08T07:17:49+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предлагает объединить муниципальные администрации. Об этом он заявил на встрече с журналистами, которая прошла в неформальной обстановке в салехардском ресторане «Панорама».

Глава региона отметил, что сокращение количества чиновников – это не самая главная задача, которую власти округа перед собой ставит такой инициативой. Главная задача – это повышение управляемости. Такие действия запланированы в четырех муниципалитетах.

- Это всем понятно, и нам, региональной власти, и людям, живущим там. Все понимают, что есть глава Ямальского района, он отвечает за Яр-Сале. Есть глава Красноселькупского района, он отвечает за Красноселькуп. А то, что есть глава поселения – это уже вряд ли необходимый элемент административной системы, который порой порождает бюрократию, порождает какое-то распространение ответственности на широкий круг лиц и, в конце концов, не приводит к результату, - подчеркнул губернатор.

Артюхов пояснил, что такие решения уже принимали ранее по другим муниципалитетам. Теперь в Тарко-Сале – в районном центре Пуровского района отсутствует городская администрация. Надыме объединён с большим районом - всё работает успешно.

Губернатор считает, что штат чиновников раздут. Изменения начнутся для эффективной управляемости муниципалитетом. Однако проходить они будут постепенно.

- У нас программа до 2022 года расписана, плавная, поэтапная. И уверен, что этот курс верный и люди поймут, что раздутый аппарат уменьшится, а ответственность персональная главы района повысится, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU