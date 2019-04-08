2019-04-08T06:24:27+03:00
Общество

Лабатнангцы сотворили детям наряды из мусора

Творческий конкурс прошел в детском саду
Анна Полякова
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Лабатнангцы сотворили детям наряды из мусора Фото: vk.comЛабатнангцы сотворили детям наряды из мусора Фото: vk.com
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Конкурс костюмов из бросового материала прошел в детском саду «Улыбка» Лабытнанги. Воспитанники средних и старших групп продемонстрировали на себе наряды модельеров, в роли которых выступили родители и сами дети.

Творческие группы проявили нестандартный подход, фантазию и воображение к изготовлению нарядов. В ход пошли полиэтиленовые пакеты, коробки, салфетки, фантики, подарочная обёрточная бумага, магнитофонные ленты, пластмассовые ложки, пробки.

Костюмы представляли в одной из четырёх номинаций: «Модель женской одежды», «Модель мужской одежды», «Модель одежды для сюжетно-ролевых игр» и «Модель одежды для театрализованной деятельности».

Педагоги сопровождали комментарием каждую модель. В результате все модели были награждены дипломами за 1,2 и 3 место, а также дипломами участников в различных номинациях, сообщили в детском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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