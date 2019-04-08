СЕГОДНЯ 05:33 2019-04-08T05:33:46+03:00

Погода на Ямале 8 апреля: потеплеет до +3 градусов Фото: pixabay.com

Снег и дождь ожидаются во всех районах арктического региона

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В понедельник, 8 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +1 градус, пасмурно, вечером ожидается небольшой снег, ветер северо-западный 1 м/с.

В Ноябрьске +2 градуса, утренняя солнечная погода во второй половине дня сменится на пасмурную, но обойдется без осадков, юго-западный ветер 7 м/с.

В Новом Уренгое - 2 градуса, переменная облачность, вечером пойдет сильный снег, ветер юго-западный 3 м/с.

В Надыме +2 градуса, пасмурно, во второй половине дня – дождь, который к ночи только усилится, ветер южный 4 м/с.

В Губкинском +1 градус, облачно, утром пройдет снег, переходящий в дождь во второй половине дня, ветер южный 4 м/с.

В Тарко-Сале +1 градус, пасмурно, периодически - снег, ветер юго-западный 2 м/с.

В Муравленко +3 градуса, солнечно, без осадков, ветер юго-западный 7 м/с.

В Лабытнанги около ноля градусов, пасмурно, небольшой снег ожидается ближе к ночи, ветер северо-западных направлений 1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU