Губернатор Ямала поздравил геологов с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-07T11:04:04+03:00

Новое поколение всегда будет помнить «заряженность на победу» первооткрывателей

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Глава Ямал Дмитрий Артюхов обратился к ямальским геологам с поздравлением в честь профессионального праздника.

«Для Ямала – это особый праздник, ведь именно труд первопроходцев-первооткрывателей определил основу развития арктического региона, экономическую стабильность страны на долгие десятилетия вперёд», - отметил губернатор, поблагодарив ветеранов геологии за их вклад в благополучие округа.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что новое поколение геологоразведчиков всегда будет помнить трудовые подвиги и «заряженность на победу» первооткрывателей, как говорил Юрий Эрвье. Именно это, выразил уверенность глава региона, и впредь будет способствовать профессиональным успехам.

Перспектива нефтегазодобывающей отрасли Ямала связывается с вводом в освоение глубоких ачимовских, юрских и палеозойских горизонтов в районах современной нефтегазодобычи, с Ямальским и Гыданским полуостровами, а также с пока ещё не разведанными западными и восточными территориями.

Ямал богат не только углеводородным сырьём. Огромные перспективы связаны с минерально-сырьевой базой Полярного Урала, где сконцентрированы значительные запасы дефицитных и высоколиквидных типов полезных ископаемых: руды хрома, железа, меди, свинца, благородных металлов, а также баритов и фосфоритов.

В округе создана крупная сырьевая база с практически неограниченными запасами строительного и облицовочного камня, песка, песчано-гравийных смесей. Имеются перспективы создания предприятий по производству цемента, кирпича и лёгких заполнителей бетона.

Все эти и многочисленные иные успехи были бы невозможны без высокопрофессиональной отрасли России – геологии. Молодое поколение геологоразведчиков, опираясь на опыт своих великих предшественников, а также на современные технологии, достойно продолжает начатое дело по изучению природных кладовых Арктики.

- Ямал сегодня – не просто газовая кладовая России и мира, а международный форпост развития Арктики, - говорится в поздравлении первого замглавы региона Алексея Ситникова, курирующего данную сферу. – Сегодня перед нами стоят новые задачи, требующие усилить показатели прироста минерально-сырьевой базы России. И в этом направлении мы движемся ударными темпами.

ИСТОЧНИК KP.RU