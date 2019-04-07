СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-07T08:52:29+03:00

В Лабытнанги полиция в дежурные сутки нашла похитителей автоакустики Фото: Ольга Крыльцова

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Сотрудники полиции города Лабытнанги в дежурные сутки установили подозреваемых в краже двух акустических динамиков и автомагнитолы.

Заявление 27-летнего горожанина о похищении из его автомобиля поступило в дежурную часть только 3 апреля. Однако выяснилось, что преступление было совершено еще в начале марта. Кто-то через незапертую дверь вытащил из машины автоакустику.

Подозреваемыми оказались двое ранее не судимых жителя города. Одному 30, другому 31 год. Полицейские похищенную автомагнитолу изъяли, место нахождения колонок еще устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

Подозреваемые вину признают полностью, отобрана явка с повинной. С них взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU