В Ноябрьске появится сквер, адаптированный для инвалидов

СЕГОДНЯ 07:12 2019-04-07T07:12:45+03:00

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В 2019 году в Ноябрьске планируют обустроить «Сквер равных возможностей». Его территория будет полностью адаптирована для нужд граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Место для сквера выбрано рядом с управлением социальной защиты населения, где также расположен центр соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Офис УСЗН ежемесячно посещают более четырех тысяч человек, среди которых мамы с колясками, инвалиды-колясочники, пожилые люди.

Как сообщил руководитель инициативной группы Борис Сычев, окончание реализации проекта намечено на сентябрь 2019 года.

К слову, этот проект был предложен самими горожанами в рамках «Бюджетной инициативы граждан», сообщает администрация муниципалитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU