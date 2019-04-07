Работу новоуренгойских охотинспекторов оценили численностью лосей

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-07T10:12:12+03:00

По сравнению с 2014 годом сохатых на Ямале стало больше в два раза

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В Новом Уренгое условиям труда и эффективности деятельности охотинспекторов поставили оценку. Основные направления работы территориального отдела службы по охране биоресурсов обсудили на совещании, сообщает правительство ЯНАО.

Ежегодно на территории округа проводится около 1 300 рейдов по охране охотничьих угодий и выявлено порядка 1 000 нарушений со стороны браконьеров.

- Результативность проводимых мероприятий подтверждает увеличение численности лося. Для нас этот показатель является индикатором эффективности, - отметил начальник управления департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала Олег Истрати.

По сравнению с 2014 годом лосей на Ямале стало больше в два раза. Сейчас их в округе насчитывается более десяти с лишним тысяч.

- Конечно, техника, используемая нарушителями, как правило, мощная и быстрая, поэтому нужно укреплять материально-техническое оснащение работников отрасли, чтобы не уступать браконьерам, - отметил председатель комитета окружного парламента по промышленности, природопользованию и экологии Дмитрий Жаромских депутат.

Однако в целом, он подчеркнул, оснащение техникой – на должном уровне и позволяет инспекторам успешно решать поставленные задачи в сфере охраны биоресурсов.

Также отмечен труд региональных инспекторов при проведении учётных работ. Ежегодно сотрудники учреждения проходят более 500 маршрутов общей протяжённостью более 6 000 км без применения техники – на лыжах.

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ИСТОЧНИК KP.RU