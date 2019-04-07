«Ямальская лыжня» в Салехарде: на старт выйдут взрослые и дети
Массовая лыжная гонка «Ямальская лыжня» состоится в Салехарде 7 апреля. Соревнования пройдут на лыжной базе МАУ «Центр физической культуры и спорта» (в районе аэропорта, сообщает городское Управление по физической культуре и спорту.
По словам организаторов, ежегодная «Ямальская лыжня» традиционно становится большим зимним праздником, в котором с большим удовольствием участвуют взрослые и дети.
Юные лыжники выйдут на старт в 13.00, ребятам предстоит пройти дистанцию в 500 метров. Для взрослых спортсменов старт с дистанцией в 2019 метров будет дан в 13:30.
Участникам массовой гонки лыжный инвентарь в прокат будет предоставлен безвозмездно, также каждый участник получит памятный сувенир.
Надо сказать, что это не единственные соревнования в этот день в столице Ямала. Здесь же пройдет и открытый чемпионат города по лыжным гонкам, старт соревнований намечен в 11.00, регистрация участников начнется в 9.30. К участию допускаются только спортсмены, имеющие заявку, заверенную врачом.
С 8 по 14 апреля в Салехарде пройдёт чемпионат и региональные соревнования по лыжным гонкам Ямало-Ненецкого АО, кульминацией лыжной недели 14.04 станет марафон «Полярная лыжня» на призы Губернатора ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU