СЕГОДНЯ 06:29 2019-04-07T06:29:15+03:00

«Ямальская лыжня» в Салехарде: на старт выйдут взрослые и дети Фото: Управление по физической культуре и спорту администрации города Салехарда

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Массовая лыжная гонка «Ямальская лыжня» состоится в Салехарде 7 апреля. Соревнования пройдут на лыжной базе МАУ «Центр физической культуры и спорта» (в районе аэропорта, сообщает городское Управление по физической культуре и спорту.

По словам организаторов, ежегодная «Ямальская лыжня» традиционно становится большим зимним праздником, в котором с большим удовольствием участвуют взрослые и дети.

Юные лыжники выйдут на старт в 13.00, ребятам предстоит пройти дистанцию в 500 метров. Для взрослых спортсменов старт с дистанцией в 2019 метров будет дан в 13:30.

Участникам массовой гонки лыжный инвентарь в прокат будет предоставлен безвозмездно, также каждый участник получит памятный сувенир.

Надо сказать, что это не единственные соревнования в этот день в столице Ямала. Здесь же пройдет и открытый чемпионат города по лыжным гонкам, старт соревнований намечен в 11.00, регистрация участников начнется в 9.30. К участию допускаются только спортсмены, имеющие заявку, заверенную врачом.

С 8 по 14 апреля в Салехарде пройдёт чемпионат и региональные соревнования по лыжным гонкам Ямало-Ненецкого АО, кульминацией лыжной недели 14.04 станет марафон «Полярная лыжня» на призы Губернатора ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU