2019-04-07T04:48:16+03:00
Общество

Погода на Ямале 7 апреля: около ноля градусов при западном ветре

Небольшой снег пройдет почти во всех районах
Анна Полякова
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Погода на Ямале 7 апреля: около ноля градусов при западном ветреПогода на Ямале 7 апреля: около ноля градусов при западном ветреФото: Анна Полякова
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В воскресенье, 7 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -1 градус, пасмурно, без осадков, ветер западный 8 м/с.

В Ноябрьске +2 градуса, солнечно, небольшой снег пройдет только утром, западный ветер 7 м/с.

В Новом Уренгое - 2 градуса, пасмурно, в течение дня - снег, ветер западный 10 м/с.

В Надыме +1 градус, облачно, осадки не ожидаются, ветер западный 11 м/с.

В Губкинском +1 градус, пасмурно, днем - без осадков, ветер западный 11 м/с.

В Тарко-Сале около ноля градусов, почти весь день будет идти небольшой снег, ветер западный 9 м/с.

В Муравленко -2 градуса, облачно, ближе к ночи начнется снег, ветер западный 5 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, пасмурно, без осадков, ветер западный 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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