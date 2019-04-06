2019-04-06T12:56:39+03:00
Общество

В Надыме назвали имя спасателя-силача

Он перетаскивает автомобили и может как жонглер играет гирями и штангой
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Надыме назвали имя спасателя-силача. Фото ГУ МЧС по ЯНАОВ Надыме назвали имя спасателя-силача. Фото ГУ МЧС по ЯНАО
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Махи гирей в 32 кг, трастеры со штангой весом в 50 кг, перемещение автомобиля за канат…В Надыме выявляли самого могучего пожарного. Сотрудникам предстояло выполнить кросс-фит из тринадцать силовых упражнений. Все это каждый участник должен был сделать с дыхательным аппаратом за плечами.

В итоге самым быстрым и сильным оказался старший пожарный Третьей пожарно–спасательной части старший сержант внутренней службы Азат Гибадуллин. Он войдет в состав сборной Ямала для участия в Чемпионате по функциональному и силовому многоборью среди пожарных и спасателей. Состязания состоятся в Челябинской области 27 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ямалу.

- Для меня участие в кроссфите - новинка. Хоть я и занимаюсь постоянно рукопашным боем и чувствую себя в хорошей физической форме. Преодоление дистанции для меня было не лёгкой прогулкой, - отметил он после состязаний Азат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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