2019-04-06T08:50:12+03:00
Здоровье

Искусственный интеллект помогает медикам Ямала выявлять рак на ранних стадиях

Новая технология апробируется в регионе с 2019 года
Маргарита КАЛИНКИНА
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Искусственный интеллект помогает медикам Ямала выявлять рак на ранних стадиях. Фото Департамента здравоохранения ЯНАОИскусственный интеллект помогает медикам Ямала выявлять рак на ранних стадиях. Фото Департамента здравоохранения ЯНАО
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Искусственный интеллект помогает медикам Ямала выявлять рак на ранних стадиях. С начала 2019 года в Муравленковской городской больнице проходит клинические испытания информационная система «Webiomed». Первые результаты весьма обнадёживают.

Уже обработано порядка 74% изображений компьютерной томографии легких. В 49 случаях заподозрены признаки онкологии. После повторной проверки врачи подтвердили предварительный диагноз в 21 случае.

Кроме того, искусственный интеллект провел анализ почти 30 тысяч электронных медицинских карт больницы. В трети случаев были выявлены пациенты с высоким и очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас врачи приглашают этих людей на углублённое обследование.

Первые результаты ноу-хау и опыт других регионов обсуждались накануне, 5 апреля, в Салехарде. В городе при поддержке Минздрава России состоялась научно-практическая конференция «Искусственный интеллект в медицине». В ее работе приняли участие представители научно-исследовательских и медицинских центров страны, эксперты и учёные, заместитель министра здравоохранения РФ Елена Бойко.

– Искусственный интеллект обрабатывает накопленную информацию с помощью сложных алгоритмов и математических моделей. Порой он извлекает весьма ценные знания о здоровье конкретного человека, – пояснил член экспертного совета Минздрава РФ по информационно-коммуникационным технологиям в системе здравоохранения Александр Гусев. – Данные помогают доктору учитывать важные симптомы, обращают внимание на только зарождающуюся патологию. Применение таких продуктов позволяет выявлять онкологию на ранних стадиях, результативнее заниматься профилактикой, подбирать эффективное лечение.

Эксперты отметили, что новые технологии позволяют снизить количество врачебных ошибок, прогнозировать развитие заболеваний, следить за состоянием пациентов. Кроме того, система позволяет автоматически контролировать соблюдение клинических рекомендаций, стандартов и порядков оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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