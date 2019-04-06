Реку Обь в Аксарке проверили на прочность ко Дню оленевода

СЕГОДНЯ 05:36 2019-04-06T05:37:11+03:00

В Аксарке стартует День оленевода. Фото администрации Приуральского района

Лед должен выдержать и людей, и животных

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День оленевода пройдет сегодня, 6 апреля, в Аксарке Приуральского района. К празднику все готово. Гостей ожидает много интересного: от выставки работ местных мастеров-умельцев, до праздничного концерта «Приуральская заветная земля».

Накануне крепость льда реки Оби проверили сотрудники МЧС. На реке состоятся самые зрелищные состязания. Для подростков здесь развернутся соревнования для подростков по лазертагу, пройдет катание на оленьих упряжках, а также соревнования по национальным видам спорта.

Лед на реке Обь выдержит всех гостей Дня оленевода. Фото ГУ МЧС по ЯНАО

Отметим, что День оленевода - один из самых любимых праздников тундровиков. На него съезжаются все кочевые жители района. Для участников организованы медицинские осмотры, концерты, торговля северными деликатесами. Проходят различные конкурсы и состязания.

Глава района Иван Сакал поздравил приуральцев с праздником и пожелал крепкого здоровья и отличных результатов в развитии оленеводческой отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU