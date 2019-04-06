Житель Губкинского лишился квартиры за долги по кредиту

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-06T07:59:54+03:00

Изменить размер текста: A A

За долги по кредитам житель Губкинского лишился квартиры. Приставы. наложили на нее арест и в ближайшее время выставят на торги.

Жилье в многоэтажном доме общей площадью 70,1 кв.м оценено в 1 млн. 840 тысяч рублей. Средства, вырученные от продажи пойдут на покрытие задолженности банку. Остальная сумма будет перечислена мужчине, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ямалу.

Торги пройдут на портале Росимущества, электронной торговой площадке Сбербанка России и сайте объявлений avito.ru. Все, кто хочет приобрести арестованное жилье, могут обратиться в отдел окружного управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления по телефонам 8 (34922) 3-45-64, 3-52-82.

ИСТОЧНИК KP.RU