2019-04-06T04:38:12+03:00
Общество

Погода 6 апреля на Ямале: небольшой снег и сильный ветер

Средняя температура воздуха составит =4 -6 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 6 апреля на Ямале: небольшой снег и сильный ветерПогода 6 апреля на Ямале: небольшой снег и сильный ветерФото: Ольга Крыльцова
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Суббота, 6 апреля, на Ямале пасмурной. На большинстве территорий пройдет умеренный мокрый снег, в отдельных районах возможна метель и гололед. Температура воздуха днем поднимется до -4 -6 градусов. Ветер с порывами до 23 м/сек.

В Салехарде и Лабытнанги, Надыме и Ноябрьске, Тазовском и Тарко-Сале сегодня -5, в Белоярске, Муравленко и Губкинском -6, в Новом Уренгое, Мужах и Шурышкарах -4, на Ямбурге -7.

Жителей Ямала сотрудники МЧС просят быть предельно осторожными при сильном ветре и смене погоды. Гражданам рекомендуют соблюдать все меры безопасности за пределами населенных пунктов и быть особенно бдительными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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