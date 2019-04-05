2019-04-05T18:37:50+03:00
Общество

В Надыме избавились от гигантской лужи, перекачав грязь на соседнюю улицу

«Там вода и так уйдет», - объяснили работу специалисты [видео]
Анна Полякова
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В Надыме избавились от гигантской лужи, перекачав грязь на соседнюю улицу Фото: скан видео группа «Злой и добрый надымчанин» vk.comВ Надыме избавились от гигантской лужи, перекачав грязь на соседнюю улицу Фото: скан видео группа «Злой и добрый надымчанин» vk.com
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Надымские дорожники удивили своей изобретательностью сначала любопытного прохожего, а потом и пользователей соцсети. Гигантская лужа, затопившая улицу Заводская, постепенно исчезала, утекая силами специалистов на соседние территории.

Занимательный процесс не оставил равнодушным надымчанина, который вооружившись камерой, на время выступил в качестве «Народного контроля», как окрестили его комментаторы «В контакте».

Фото: скан видео группа «Злой и добрый надымчанин» vk.com

Фото: скан видео группа «Злой и добрый надымчанин» vk.com

«Я не специалист в области ведения дорожного хозяйства, но, по-моему, переливание грязной воды из одной лужи в другую, это совсем не то, за что обязаны платить налогоплательщики. Некие сотрудники предприятия «НадымГорАвтодор», просто переливают скопившуюся грязь с ул. Заводской на 5-й проезд», - подписал свой клип автор - местный житель Андрей Бабушкин.

Здесь же, в городской группе «Злой и добрый надымчанин», он пояснил, что один из сотрудников предприятия объяснил работу тем, что «там вода и так уйдет».

В Надыме избавились от гигантской лужи, перекачав грязь на соседнюю улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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