В Надыме избавились от гигантской лужи, перекачав грязь на соседнюю улицу
Надымские дорожники удивили своей изобретательностью сначала любопытного прохожего, а потом и пользователей соцсети. Гигантская лужа, затопившая улицу Заводская, постепенно исчезала, утекая силами специалистов на соседние территории.
Занимательный процесс не оставил равнодушным надымчанина, который вооружившись камерой, на время выступил в качестве «Народного контроля», как окрестили его комментаторы «В контакте».
Фото: скан видео группа «Злой и добрый надымчанин» vk.com
«Я не специалист в области ведения дорожного хозяйства, но, по-моему, переливание грязной воды из одной лужи в другую, это совсем не то, за что обязаны платить налогоплательщики. Некие сотрудники предприятия «НадымГорАвтодор», просто переливают скопившуюся грязь с ул. Заводской на 5-й проезд», - подписал свой клип автор - местный житель Андрей Бабушкин.
Здесь же, в городской группе «Злой и добрый надымчанин», он пояснил, что один из сотрудников предприятия объяснил работу тем, что «там вода и так уйдет».
В Надыме избавились от гигантской лужи, перекачав грязь на соседнюю улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU