СЕГОДНЯ 18:37 2019-04-05T18:37:50+03:00

В Надыме избавились от гигантской лужи, перекачав грязь на соседнюю улицу Фото: скан видео группа «Злой и добрый надымчанин» vk.com

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Надымские дорожники удивили своей изобретательностью сначала любопытного прохожего, а потом и пользователей соцсети. Гигантская лужа, затопившая улицу Заводская, постепенно исчезала, утекая силами специалистов на соседние территории.

Занимательный процесс не оставил равнодушным надымчанина, который вооружившись камерой, на время выступил в качестве «Народного контроля», как окрестили его комментаторы «В контакте».

Фото: скан видео группа «Злой и добрый надымчанин» vk.com

«Я не специалист в области ведения дорожного хозяйства, но, по-моему, переливание грязной воды из одной лужи в другую, это совсем не то, за что обязаны платить налогоплательщики. Некие сотрудники предприятия «НадымГорАвтодор», просто переливают скопившуюся грязь с ул. Заводской на 5-й проезд», - подписал свой клип автор - местный житель Андрей Бабушкин.

Здесь же, в городской группе «Злой и добрый надымчанин», он пояснил, что один из сотрудников предприятия объяснил работу тем, что «там вода и так уйдет».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/701507" frameborder="0"></iframe> В Надыме избавились от гигантской лужи, перекачав грязь на соседнюю улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU