Легендарному первопроходцу-строителю Надыма вручили Почетную грамоту губернатора
Глава Надымского района Леонид Дяченко встретился со знаменитым земляком, фотография которого облетела когда-то весь Советский Союз. На ней – молодой строитель Евгений Мамин держит стопку кирпичей, на которых написана теперь уже крылатая фраза «Не каждому дано так щедро жить – друзьям на память города дарить».
Фотография Евгения Мамина облетела когда-то весь Советский Союз Фото: nadymregion.ru
Евгений Мамин приехал в Надым в далекие 70-е, как и тысячи его сверстников, по комсомольской путевке. Он трудился в знаменитом на весь Ямал тресте «Севергазстрой», коллективы которого возводили в Надыме жилье, объекты соцкультбыта. В их числе – центральная районная больница, пождепо, дом культуры «Прометей», кинотеатр «Победа» и многое другое.
Сегодня, 5 апреля, Леонид Дяченко встретился с Евгением Маминым, чтобы поблагодарить строителя-первопроходца за героический труд и вручить ему Почетную грамоту губернатора ЯНАО.
- Сегодня Евгений Мамин олицетворяет собой легендарных первопроходцев-строителей, которые в экстремальных условиях возводили города и поселки на Крайнем Севере, - отмечают в администрации района.
ИСТОЧНИК KP.RU