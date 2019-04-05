2019-04-05T17:35:58+03:00
Общество

Легендарному первопроходцу-строителю Надыма вручили Почетную грамоту губернатора

Фотография Евгения Мамина облетела когда-то весь Советский Союз
Анна Полякова
Поделиться:
Легендарному первопроходцу-строителю вручили Почетную грамоту губернатора Фото: nadymregion.ruЛегендарному первопроходцу-строителю вручили Почетную грамоту губернатора Фото: nadymregion.ru
Изменить размер текста:

Глава Надымского района Леонид Дяченко встретился со знаменитым земляком, фотография которого облетела когда-то весь Советский Союз. На ней – молодой строитель Евгений Мамин держит стопку кирпичей, на которых написана теперь уже крылатая фраза «Не каждому дано так щедро жить – друзьям на память города дарить».

Фотография Евгения Мамина облетела когда-то весь Советский Союз Фото: nadymregion.ru

Фотография Евгения Мамина облетела когда-то весь Советский Союз Фото: nadymregion.ru

Евгений Мамин приехал в Надым в далекие 70-е, как и тысячи его сверстников, по комсомольской путевке. Он трудился в знаменитом на весь Ямал тресте «Севергазстрой», коллективы которого возводили в Надыме жилье, объекты соцкультбыта. В их числе – центральная районная больница, пождепо, дом культуры «Прометей», кинотеатр «Победа» и многое другое.

Сегодня, 5 апреля, Леонид Дяченко встретился с Евгением Маминым, чтобы поблагодарить строителя-первопроходца за героический труд и вручить ему Почетную грамоту губернатора ЯНАО.

- Сегодня Евгений Мамин олицетворяет собой легендарных первопроходцев-строителей, которые в экстремальных условиях возводили города и поселки на Крайнем Севере, - отмечают в администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Надыме избавились от гигантской лужи, перекачав грязь на соседнюю улицу
В Ноябрьске продолжается «Щедрый вторник»
На месте аварийных деревяшек в Ноябрьске появятся капитальные дома
В Лабытнанги с третьего раза завели дело на сотрудника ППС
Tele2 запускает «умный тариф»
Губернатор Ямала пообещал многодетным семьям региона льготные цены на авиабилеты
Жуткое ДТП, в котором пострадал трехлетний малыш, расследуют в Тарко-Сале
Совхоз «Верхне-Пуровский» принимает поздравления с 85-летием
В Муравленко председатель кооператива самовольно обесточил гараж
В Лабинанги гость ушел с посиделок, прихватив хозяйский телефон
На Ямале оленеводы получат гранты на новый принцип содержания животных
В Лабытнанги готовятся встретить весну и «Вороний день»
На салехардских вандалов завели уголовное дело за разгром остановочных павильонов
Лабытнангцам предлагают определиться с понятием «здоровый образ жизни»
В Надыме дорогу не поделили кроссовер и легковушка
Лучший учитель Ямала работает в Лабытнанги
Зимник Салехард – Надым закрыт для всех автомобилей
В Тарко-Сале на пешеходном переходе сбили ребенка
На Ямале потребовали закрыть доступ к сайту с экстремистскими материалами
Ямальская школьница претендует на корону «Юной Мисс Вселенной»