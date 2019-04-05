В Ноябрьске продолжается «Щедрый вторник»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-05T16:22:55+03:00

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В Ноябрьске продолжается благотворительная акция «Щедрый вторник». В этот раз в ней приняли участие воспитанники шести детских садов. С помощью родителей ребятишки приготовили подарки для малышей из Перинатального центра.

Носочки и шапочки, пинетки и пледы для новорожденных, которые появились на свет раньше срока, связали сами педагоги, сообщает администрация города. Без внимания не оставили и тех ребят, которые проходят реабилитацию у специалистов МЦ «Ангел» - презент приобрели благотворители города.

«Как здорово, когда есть внимание и поддержка!», - отмечает председатель МОО «Необычные дети Ноябрьска» Миляуша Молостова.

Напомним, благотворительная акция «Щедрый вторник» стала уже третьей, которую провели в городе. Предыдущая прошла в ноябре прошлого года, когда проходил международный день благотворительности.

ИСТОЧНИК KP.RU