2019-04-05T15:59:23+03:00
Общество

На месте аварийных деревяшек в Ноябрьске появятся капитальные дома

Глава города попросил особое внимание уделить вопросам благоустройства
Анна Полякова
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На месте аварийных деревяшек в Ноябрьске появятся новые капитальные дома Фото: Администрация НоябрьскаНа месте аварийных деревяшек в Ноябрьске появятся новые капитальные дома Фото: Администрация Ноябрьска
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Глава Ноябрьска Алексей Романов проинспектировал строительные площадки города. Так, например, в микрорайоне «А» уже этой осенью появятся три пятиэтажки - это около 15 тысяч квадратных метров. Сейчас готов фундамент двух домов. Новостройки предназначены для переселения людей из ветхого и аварийного жилья, также здесь поселятся бюджетники города, которым, по программе губернатора, выделят средства - 40 процентов от стоимости жилья на приобретение квартиры.

На улице Дружбы строят два шестиэтажных дома. Здания появятся на месте старых снесенных авариек. Кстати, за строительством можно наблюдать в режиме онлайн - на площадке установлены видеокамеры. По завершению данных работ жилой фонд города пополниться на 105 квартир.

Как отметил градоначальник, в Ноябрьске самый большой аварийный фонд, поэтому нужно наращивать темп строительства. Муниципалитет готов рассматривать любые предложения бизнеса по строительству жилья, тем более что сформированные участки в городе есть.

«Главное, чтобы стройка не прекращалась, а люди имели возможность получить или приобрести новое, качественное и современное жилье», - сказал Алексей Романов.

Алексей Романов попросил особое внимание уделить вопросам благоустройства. Одна парковка на три квартиры, как заложено по нормативам, недостаточное количество, считает глава. Он дал задание управлению архитектуры пересмотреть проект и изыскать возможность для обустройства дополнительных стояночных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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