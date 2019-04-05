2019-04-05T15:37:05+03:00
Происшествия

В Лабытнанги с третьего раза завели дело на сотрудника ППС

В момент драки он не был "при исполнении"
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги с третьего раза завели дело на сотрудника ППСВ Лабытнанги с третьего раза завели дело на сотрудника ППСФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Лабытнанги судят полицейского патрульно-постовой службы. Правоохранителя обвиняют в умышленном причинении местному жителю телесных повреждений средней тяжести.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. В момент драки мужчина не находился при исполнении должностных обязанностей, уточнили в прокуратуре ЯНАО.

Установлено, что во время конфликта обвиняемый нанес не менее десяти ударов руками по лицу и телу оппонента. Травмы эксперты расценили как вред здоровью средней тяжести. Тем не менее, уголовное дело возбуждено по требованию прокуратуры не сразу, только после неоднократных отмен незаконных процессуальных решений.

- Дважды сотрудниками ОМВД России по г. Лабытнанги выносились решения об отказе в возбуждении уголовного дела, несмотря на наличие признаков состава преступления. После внесения требования начальнику территориального отдела внутренних дел уголовное дело было возбуждено, - рассказали в региональном ведомстве.

В результате подозреваемый признал вину в совершении инкриминируемого преступления, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Вопрос о возможности дальнейшего пребывания мужчины на службе в ОВД будет решен после вынесения судебного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Надыме избавились от гигантской лужи, перекачав грязь на соседнюю улицу
Легендарному первопроходцу-строителю Надыма вручили Почетную грамоту губернатора
В Ноябрьске продолжается «Щедрый вторник»
На месте аварийных деревяшек в Ноябрьске появятся капитальные дома
Tele2 запускает «умный тариф»
Губернатор Ямала пообещал многодетным семьям региона льготные цены на авиабилеты
Жуткое ДТП, в котором пострадал трехлетний малыш, расследуют в Тарко-Сале
Совхоз «Верхне-Пуровский» принимает поздравления с 85-летием
В Муравленко председатель кооператива самовольно обесточил гараж
В Лабинанги гость ушел с посиделок, прихватив хозяйский телефон
На Ямале оленеводы получат гранты на новый принцип содержания животных
В Лабытнанги готовятся встретить весну и «Вороний день»
На салехардских вандалов завели уголовное дело за разгром остановочных павильонов
Лабытнангцам предлагают определиться с понятием «здоровый образ жизни»
В Надыме дорогу не поделили кроссовер и легковушка
Лучший учитель Ямала работает в Лабытнанги
Зимник Салехард – Надым закрыт для всех автомобилей
В Тарко-Сале на пешеходном переходе сбили ребенка
На Ямале потребовали закрыть доступ к сайту с экстремистскими материалами
Ямальская школьница претендует на корону «Юной Мисс Вселенной»