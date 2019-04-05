СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-05T15:37:05+03:00

В Лабытнанги с третьего раза завели дело на сотрудника ППС Фото: Ольга Крыльцова

В момент драки он не был "при исполнении"

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В Лабытнанги судят полицейского патрульно-постовой службы. Правоохранителя обвиняют в умышленном причинении местному жителю телесных повреждений средней тяжести.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. В момент драки мужчина не находился при исполнении должностных обязанностей, уточнили в прокуратуре ЯНАО.

Установлено, что во время конфликта обвиняемый нанес не менее десяти ударов руками по лицу и телу оппонента. Травмы эксперты расценили как вред здоровью средней тяжести. Тем не менее, уголовное дело возбуждено по требованию прокуратуры не сразу, только после неоднократных отмен незаконных процессуальных решений.

- Дважды сотрудниками ОМВД России по г. Лабытнанги выносились решения об отказе в возбуждении уголовного дела, несмотря на наличие признаков состава преступления. После внесения требования начальнику территориального отдела внутренних дел уголовное дело было возбуждено, - рассказали в региональном ведомстве.

В результате подозреваемый признал вину в совершении инкриминируемого преступления, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Вопрос о возможности дальнейшего пребывания мужчины на службе в ОВД будет решен после вынесения судебного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU