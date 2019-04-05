2019-04-05T15:05:22+03:00
Общество

Губернатор Ямала пообещал многодетным семьям региона льготные цены на авиабилеты

Максимальная стоимость определена в размере 2,5 тысячи рублей
Анна Полякова
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Губернатор Ямала пообещал многодетным семьям региона льготные цены на авиабилеты Фото: правительство ЯНАОГубернатор Ямала пообещал многодетным семьям региона льготные цены на авиабилеты Фото: правительство ЯНАО
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Новую меру социальной поддержки многодетных семей губернатора Ямала Дмитрий Артюхов озвучил во время с журналистами, которая транслировалась в аккаунтах главы региона с соцсетях. В этот раз неформальная беседа проходила в салехардском ресторане «Панорама».

Дмитрий Артюхов старался отвечать не только на вопросы представителей СМИ, но вступал в беседу с ямальцами, которые проблемные темы излагали в социальные сети.

В частности, речь шла о проекте СШХ, строительстве мостов, авиаперевозках, мест в детсадах и мер соцподдержки для многодетных семей региона.

Глава региона пояснил, что на стадии подготовки новое мероприятие, оно будет касаться создания принципиально новой меры поддержки — льготный проезд на отдых для детей в составе многодетных семей. Максимальная стоимость билета определена в размере 2,5 тысячи рублей. Порядка 15 тысяч детей смогут этим воспользоваться. На эти цели потребуется 120 миллионов рублей из бюджета региона.

«Дважды в год — туда и обратно — из городов Ямала будет возможность купить билеты на ребенка по льготной цене, — рассказал Дмитрий Артюхов, - Все, что уже приобрели, будет пересчитано».

ИСТОЧНИК KP.RU

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