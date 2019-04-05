Жуткое ДТП, в котором пострадал трехлетний малыш, расследуют в Тарко-Сале

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-05T14:20:23+03:00

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В Тарко-Сале Пуровского района полицейские уточняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал трехлетний малыш. Ребенок попал под колеса иномарки на пешеходном переходе.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», авария произошла 4 апреля около 19 часов на улице Геологов. Водитель иномарки, не тормозя, проехал по «зебре», и допустил наезд на 3-летнего мальчика. Малыш госпитализирован с множественными травмами, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

Изучив все обстоятельства происшествия, полицейские установили, что ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с мамой, в какой-то момент он вырвался от нее и побежал вперед, выскочив из ряда машин с левой стороны от ехавшего автомобиля. Водитель легкового автомобиля не успел среагировать, пояснили в региональном ведомстве.

Сам момент ДТП попал в поле зрения видеорегистратора автомобиля, следовавшего за иномаркой. Автоинспекторы Пуровского района проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/701429" frameborder="0"></iframe> В Тарко-Сале иномарка сбила трехлетнего малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU