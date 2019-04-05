Совхоз «Верхне-Пуровский» принимает поздравления с 85-летием

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-05T13:55:51+03:00

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В пятницу, 5 апреля, в ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» проходят мероприятия по случаю 85-летия. На предприятии трудятся 20 династий оленеводов и рыбаков из числа коренных малочисленных народов Севера. Совхоз сохранил и развивает традиционные отрасли хозяйствования – оленеводство, звероводство, рыбодобычу, заготовку дикоросов.

Среднегодовая численность выпасаемого поголовья – свыше 7 000 голов. Валовое производство мяса составляет порядка 25-27 тонн в год. В этой ведущей отрасли трудятся пять бригад – это 50 человек.

Объёмы рыбодобычи – в среднем 160-180 тонн в год. На восьми рыбопромысловых участках работают 30 рыбаков.

Эксклюзивное для Арктики производство – разведение соболя в условиях клеточного содержания. Сегодня в совхозе содержатся 2,5 тысячи ценных зверьков. Ежегодно отмечается увеличение заготовок шкурок – так, в 2018 году их получено без малого две тысячи. Продукция успешно реализуется на пушно-меховые фабрики России.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил работников совхоза со знаменательной датой и отметил, что это предприятие, где сохранены традиционные отрасли хозяйствования и внедряются новые технологии производства, - гордость и визитная карточка Пуровского района, агропромышленного комплекса Ямала.

Ветеранов и работников предприятия также поздравил первый заместитель главы арктического региона Алексей Ситников, курирующий сферу.

«Главное богатство совхоза – это коллектив настоящих тружеников – оленеводов, рыбаков, звероводов. Особая благодарность героям его истории и всех достижений – ветеранам, передающим свои знания, опыт и мастерство молодым специалистам», - отмечено в поздравлении первого заместителя главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU