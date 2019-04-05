В Муравленко председатель кооператива самовольно обесточил гараж

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-05T13:34:46+03:00

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В Муравленко председатель кооператива «Сигнал» понесет наказание за самоуправство. Мужчина решил обесточить один из боксов, тем самым проучить владелицу гаража, которая не приобрела индивидуальный прибор учета.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, до этого шага на правлении ГСК было принято решение, что все собственники боксов должны оборудовать помещения индивидуальными приборами учета.

Этот гараж остался без необходимого устройства. Несмотря на отсутствие задолженности по оплате электроэнергии, его все-таки отключили от сети по инициативе председателя кооператива. После этого хозяйка помещения обратилась в прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что законом не предусмотрено подобное основание для отключения электроснабжения. По результатам рассмотрения административного материала председателя ГСК «Сигнал» привлекли к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа. Электроснабжение владелице гаража восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU