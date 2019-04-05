В Лабинанги гость ушел с посиделок, прихватив хозяйский телефон

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-05T12:55:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лабинанги установили личность подозреваемого в краже телефона. 1 апреля 35-летний горожанин гостил у своего приятеля. Мужчины вместе выпивали, говорили по душам. Когда посиделки подошли к концу гость покинул дом, прихватив с собой трофей.

Хозяин, 46 горожанин, не сразу понял, как пропал его телефон, и обратился в полицию за помощью. Подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Вину свою он признает полностью. Пока с него взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU