2019-04-05T12:55:58+03:00
Происшествия

В Лабинанги гость ушел с посиделок, прихватив хозяйский телефон

Полиция задержала вороватого собутыльника
Анна Полякова
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В Лабинанги установили личность подозреваемого в краже телефона. 1 апреля 35-летний горожанин гостил у своего приятеля. Мужчины вместе выпивали, говорили по душам. Когда посиделки подошли к концу гость покинул дом, прихватив с собой трофей.

Хозяин, 46 горожанин, не сразу понял, как пропал его телефон, и обратился в полицию за помощью. Подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Вину свою он признает полностью. Пока с него взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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