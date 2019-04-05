На Ямале оленеводы получат гранты на новый принцип содержания животных

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-05T12:20:09+03:00

Каждый проект оценивается в 15 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Ямал с 2019 года начинает реализацию пилотных проектов по внедрению новых технологий содержания северных оленей. Для этого в конкурсном порядке будут предоставлены два гранта по 15 млн рублей каждый. Несколько оленеводческих хозяйств уже выразили желание участвовать в проектах. Об этом сообщили на заседании правительства региона.

Первый предусматривает развитие изгородного содержания оленей в южной части Тазовского района. Второй предполагает перевод тысячи голов оленей из Ямальского района в таёжную зону Надымского с организацией изгородного содержания и искусственной подкормкой животных.

Приём документов от претендентов стартует 10 апреля. Грантообладатели будут объявлены в конце мая.

В 2019 году вновь продолжатся геоботанические исследования оленьих пастбищ. Теперь анализу подвергнутся территории Надымского района. Результатом этой научной работы станет определение их оленеёмкости. Подобные исследования уже проведены в Тазовском, Ямальском и Приуральском районах. Губернатор настоятельно посоветовал усилить контроль за этими работами.

Добавим, что в 2019 году на Ямале запланировано привить от сибирской язвы 549 тысяч животных. Вакцинация проходит по утверждённому графику, уже привито порядка 150 тыс. голов оленей в основном в Ямальском, Тазовском и Приуральском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU