В Лабытнанги готовятся встретить весну и «Вороний день»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-05T11:41:13+03:00

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В Лабытнанги массовыми гуляньями отметят 6 апреля фольклорный праздник народа ханты «Ворнга хатл», что означает «Вороний день». Торжество начнется в 13-00 на площади В. Нака. Для жителей и гостей города приготовили обширную культурную программу. Участников праздника приглашают посмотреть концерт творческих коллективов города, испытать силы в состязаниях по национальным видам спорта, игровой программе, побывать в чуме и заглянуть на выставку-ярмарку.

В 15 часов на сцене Городского дома культуры «30 лет Победы» начнется фестиваль финно-угорских народов «Под звуки бубна».

Праздник народа ханты «Ворнга хатл», сообщает администрация города, уже стал традиционным и является предвестником весны. У народа ханты ворона является вестницей весны, которая на своих крыльях «приносит» на Север тепло и начало нового сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU