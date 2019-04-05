2019-04-05T11:08:48+03:00
Происшествия

На салехардских вандалов завели уголовное дело за разгром остановочных павильонов

Дикари могли избежать ответственности из-за неточной юридической оценки действий
Анна Полякова
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На вандалов, изуродовавших остановочные павильоны в Салехарде, с третьей попытки завели уголовное дело. Представитель МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» дважды еще в минувшем году обращался с заявлением в полицию с просьбой привлечь к ответственности лиц, которые повредили муниципальное имущество.

Дикари разбили стекло остановочных павильонов общественного транспорта на улице Зои Космодемьянской и проспекте молодежи в столице Ямала.

Однако по итогам проверки в возбуждении уголовных дел сотрудниками полиции отказано. В качестве аргумента правоохранители обозначили незначительность причиненного ущерба, который не превысил 10 тыс. рублей.

Прокуратура проверила законность принятых решений. Выяснилось, что действиям виновных лиц не была дана оценка по статье 214 УК РФ. Именно она предусматривает уголовную ответственность за вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменены.

После дополнительных проверок уголовному делу дали ход. Прокуратура города потребовала указ расследования дела для установления лиц, причастных к совершению преступлений, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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