Лабытнангцам предлагают определиться с понятием «здоровый образ жизни»
В Лабытнанги в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, стартовал опрос. Горожанам предлагают определиться с понятием «здоровый образ жизни».
Пользователям информационного ресурса «Живём на Севере» на платформе «Решай!» предлагают высказать свое мнение в опросе «Лабытнанги, ЗОЖигай!». Жители Лабытнанги здесь могут сформулировать понятие «ЗОЖ», выбрав несколько наиболее значимых из 14 вариантов.
Голосовать можно ежедневно, с сегодняшнего дня по 29 апреля включительно. По итогам опроса будут подготовлены тематические материалы в местных СМИ на тему: «Элементы здорового образа жизни: миф или реальность?», сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU