2019-04-05T09:48:58+03:00
Общество

Лабытнангцам предлагают определиться с понятием «здоровый образ жизни»

На ресурсе «Живём на Севере» горожане могут выбрать несколько наиболее значимых вариантов
Анна Полякова
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Лабытнангцам предлагают определиться с понятием «здоровый образ жизни» Фото: lbt.yanao.ruЛабытнангцам предлагают определиться с понятием «здоровый образ жизни» Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, стартовал опрос. Горожанам предлагают определиться с понятием «здоровый образ жизни».

Пользователям информационного ресурса «Живём на Севере» на платформе «Решай!» предлагают высказать свое мнение в опросе «Лабытнанги, ЗОЖигай!». Жители Лабытнанги здесь могут сформулировать понятие «ЗОЖ», выбрав несколько наиболее значимых из 14 вариантов.

Голосовать можно ежедневно, с сегодняшнего дня по 29 апреля включительно. По итогам опроса будут подготовлены тематические материалы в местных СМИ на тему: «Элементы здорового образа жизни: миф или реальность?», сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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