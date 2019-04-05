Лабытнангцам предлагают определиться с понятием «здоровый образ жизни»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-05T09:48:58+03:00

На ресурсе «Живём на Севере» горожане могут выбрать несколько наиболее значимых вариантов

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В Лабытнанги в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, стартовал опрос. Горожанам предлагают определиться с понятием «здоровый образ жизни».

Пользователям информационного ресурса «Живём на Севере» на платформе «Решай!» предлагают высказать свое мнение в опросе «Лабытнанги, ЗОЖигай!». Жители Лабытнанги здесь могут сформулировать понятие «ЗОЖ», выбрав несколько наиболее значимых из 14 вариантов.

Голосовать можно ежедневно, с сегодняшнего дня по 29 апреля включительно. По итогам опроса будут подготовлены тематические материалы в местных СМИ на тему: «Элементы здорового образа жизни: миф или реальность?», сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU