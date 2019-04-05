СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-05T09:43:01+03:00

В Надыме дорогу не поделили кроссовер и легковушка Фото: Госавтоинспекция Ямала

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В Надыме вечером 4 апреля на проезде №2 произошло ДТП. Около 19 часов 00 столкнулись автомобили Honda Civic и Mitsubishi ASX. В аварии пострадал пассажир легковой машины. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, его пришлось госпитализировать.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых травмировано 2 человека, в их числе 1 ребенок. Как сообщалось ранее, несовершеннолетний пешеход попал по колеса легковушки.

С начала 2019 года в 1433 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 149 травмировано, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU