2019-04-05T09:43:01+03:00
Происшествия

В Надыме дорогу не поделили кроссовер и легковушка

Пассажира, получившего травмы, госпитализировали
Анна Полякова
Поделиться:
В Надыме дорогу не поделили кроссовер и легковушка Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Надыме дорогу не поделили кроссовер и легковушка Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Надыме вечером 4 апреля на проезде №2 произошло ДТП. Около 19 часов 00 столкнулись автомобили Honda Civic и Mitsubishi ASX. В аварии пострадал пассажир легковой машины. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, его пришлось госпитализировать.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых травмировано 2 человека, в их числе 1 ребенок. Как сообщалось ранее, несовершеннолетний пешеход попал по колеса легковушки.

С начала 2019 года в 1433 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 149 травмировано, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лабытнангцам предлагают определиться с понятием «здоровый образ жизни»
Лучший учитель Ямала работает в Лабытнанги
Зимник Салехард – Надым закрыт для всех автомобилей
В Тарко-Сале на пешеходном переходе сбили ребенка
На Ямале потребовали закрыть доступ к сайту с экстремистскими материалами
Ямальская школьница претендует на корону «Юной Мисс Вселенной»
Ямалец, спаивавший подростка, скрывался от правосудия в тундре
В двух ямальских районах установят новые убойные комплексы
Лже-сотрудница банка списала со счета у ноябрянки восемь тысяч рублей
Власти Ямала упростили получение жилищной субсидии
Ямалец, мечтая зарабатывать дома, отдал мошенникам два миллиона рублей
Погода на Ямале 5 апреля: плюсовая температура, местами пройдет дождь
В Лабытнанги во время облавы на пьяных за рулем поймали водителя с фальшивыми правами
«Цифровые волонтёры» помогают ямальцам настроить оборудование
В Салехарде на киберполигоне идет обмен лучшими практиками защиты информации
В Ноябрьске при чистке крыши упал рабочий
ЧП в детсаду Муравленко: на малыша обрушилась штукатурка
На Гражданском форуме в Салехарде обсудят ямальский комфорт
В Лабытнанги мужчина всадил в грудь собутыльнику канцелярский нож
За три месяца на Ямале случилось 232 пожара
В Ноябрьске пройдут Дни малого бизнеса Ямала
В Лабытнанги руководитель отделался штрафом за долг по зарплате в шесть миллионов
В Надыме 9 мая состоятся акция «Бессмертный полк» и парад-шествие
Инфраструктурные проекты Ямала признаны приоритетными для страны
Житель Лабытнанги, потеряв паспорт, лишился денег
Ямал встречает Всероссийский театральный марафон