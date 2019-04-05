Лучший учитель Ямала работает в Лабытнанги

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-05T09:29:07+03:00

Ученики и коллеги не сомневались, что Александр Смирнов – чемпион

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Окружной конкурс «Учитель года Ямала» проходил в Губкинском. На победу претендовали 13 преподавателей ямальских школ. Лучшим из лучших признан учитель истории и обществознания из школы № 8 города Лабытнанги Александр Смирнов.

Ученики и коллеги не сомневались в этом, для них Александр Петрович – чемпион. 4 апреля, пока жюри конкурса определяло победителя, в группах в социальных сетях и мессенджерах прошел флэшмоб «#Смирновчемпион!»

Призёр в номинации «Воспитатель Ямала 2019» тоже из Лабытнанги - это педагог дополнительного образования Лариса Шувалова. Она работает в детском саду «Ягодка», сообщили в администрации Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU