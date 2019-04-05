2019-04-05T09:22:37+03:00
Общество

Зимник Салехард – Надым закрыт для всех автомобилей

Трасса пришла в негодность из-за плюсовых температур
Анна Полякова
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Зимник Салехард – Надым закрыт для всех автомобилей Фото: правительство ЯНАОЗимник Салехард – Надым закрыт для всех автомобилей Фото: правительство ЯНАО
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Автозимник СалехардНадым ночью 5 апреля временно закрыли для всех автомобилей. Трасса пришла в негодность из-за плюсовых температур и интенсивного трафика большегрузов. Сезонную дорогу восстанавливают.

- Сейчас на дороге работают семь единиц техники. Грейдеры заглаживают колеи, уплотняем волокушами. Кроме того, мы предпринимаем меры для того, чтобы перекрыть выезды на зимник, - пояснил директор по производству ООО «ДСК» Владимир Пискунов.

По сезонной трассе Уренгой – Красноселькуп разрешено движение только для полноприводных автомобилей до 3,5 тонн с 08:00 до 20:00. В ночные часы разрешено движение ТС общей массой до 30 тонн.

Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале сегодня, 5 апреля, работает в следующем режиме: днём с 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех видов автомобилей общей массой до 3,5 тонн. Ночью проезд доступен для всех видов авто до 30 тонн.

Такие же условия проезда и на трассе Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО), за исключением участка Азовы – Теги. Здесь с 1 апреля в связи с длительным потеплением и окончанием сезона проезда закрыт.

Ледовая переправ через Обь между Салехардом и Лабытнанги работает в привычном режиме. Проезд разрешён для колёсных транспортных средств массой до 30 тонн. Для гусеничных – до 45 тонн.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», сегодня, 5 апреля, на территории региона неблагоприятные погодные явления: переменная облачность, днём небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах слабые гололёдные явления.

Температура воздуха днём +2…+7 С°, на юго-западе региона -1…-6 С°. Ветер юго-западный, южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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