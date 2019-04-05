В Тарко-Сале на пешеходном переходе сбили ребенка

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-05T09:03:59+03:00

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В Тарко-Сале ребенок попал под колеса автомобиля. ДТП случилось 4 апреля около 19 часов 10 минут на улице Геологов.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля IRAN KHODRO SAMAND допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате дорожного происшествия ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых травмировано 2 человека, в их числе 1 ребенок. С начала 2019 года в 1433 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 149 травмировано, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU