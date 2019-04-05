2019-04-05T08:54:13+03:00
Происшествия

На Ямале потребовали закрыть доступ к сайту с экстремистскими материалами

Прокуратура заметила запрещенные аудиозаписи в ходе мониторинга Сети
Анна Полякова
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На Ямале потребовали закрыть доступ к сайту с экстремистскими материалами Фото: prokyanao.ruНа Ямале потребовали закрыть доступ к сайту с экстремистскими материалами Фото: prokyanao.ru
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Прокуратура Губкинского обнаружила информационный ресурс, который содержал материалы экстремистского характера. Специалисты ведомства в ходе мониторинга сети «Интернет» выявили три страницы, находящиеся в открытом доступе неограниченного количества граждан, содержащие аудиозаписи «SturmRise – русская правда».

При этом решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 01.09.2016 материалы признаны экстремистскими и внесены в Федеральный список экстремистских материалов под № 4062.

Тогда ямальские правоохранители обратилась в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу с требованием ограничить доступ к сайту.

В результате требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, указатели страниц сайта с URL-адресом внесены в систему АРМ ЕАИС. В настоящее время доступ к интернет-страницам ограничен, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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