На Ямале потребовали закрыть доступ к сайту с экстремистскими материалами
Прокуратура Губкинского обнаружила информационный ресурс, который содержал материалы экстремистского характера. Специалисты ведомства в ходе мониторинга сети «Интернет» выявили три страницы, находящиеся в открытом доступе неограниченного количества граждан, содержащие аудиозаписи «SturmRise – русская правда».
При этом решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 01.09.2016 материалы признаны экстремистскими и внесены в Федеральный список экстремистских материалов под № 4062.
Тогда ямальские правоохранители обратилась в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу с требованием ограничить доступ к сайту.
В результате требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, указатели страниц сайта с URL-адресом внесены в систему АРМ ЕАИС. В настоящее время доступ к интернет-страницам ограничен, сообщает региональное ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU