2019-04-05T08:39:32+03:00
Общество

Ямальская школьница претендует на корону «Юной Мисс Вселенной»

Гран-при конкурса «Юная Мисс России — 2019» Ксении Новиковой вручил Вячеслав Зайцев
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальская школьница претендует на корону «Юной Мисс Вселенной» Фото: Школа Моделей "Скарлет"НоябрьскЯмальская школьница претендует на корону «Юной Мисс Вселенной» Фото: Школа Моделей "Скарлет"Ноябрьск
Изменить размер текста:

Ямальская красавица Ксения Новикова примет участие в конкурсе красоты «Юная Мисс Вселенная». Он пройдет в Турции с 1 по 8 мая.

14-летняя школьница из Ноябрьска прошла отборочный тур в Москве, который прошел в Доме Моды Славы Зайцева. Гран-при конкурса «Юная Мисс России — 2019» в категории «YOUNG» Ксении вручил сам всемирно известный кутюрье.

Гран-при конкурса «Юная Мисс России — 2019» Ксении Новиковой вручил Вячеслав Зайцев Фото: Школа Моделей "Скарлет" Ноябрьск

Гран-при конкурса «Юная Мисс России — 2019» Ксении Новиковой вручил Вячеслав Зайцев Фото: Школа Моделей "Скарлет" Ноябрьск

Ямальская школа моделей «Скарлет», воспитанницей которой и является Ксения, поздравляет свою ученицу: «Ксения! Мы гордимся тобой! Желаем тебе дальнейших успехов и побед! Ксения наша красавица, мировые подиумы ждут тебя!».

Фото: Школа Моделей "Скарлет" Ноябрьск

Фото: Школа Моделей "Скарлет" Ноябрьск

К слову, девушка увлекается еще и баскетболом, английским языком и танцами, а после окончания школы планирует стать врачом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лабытнангцам предлагают определиться с понятием «здоровый образ жизни»
В Надыме дорогу не поделили кроссовер и легковушка
Лучший учитель Ямала работает в Лабытнанги
Зимник Салехард – Надым закрыт для всех автомобилей
В Тарко-Сале на пешеходном переходе сбили ребенка
На Ямале потребовали закрыть доступ к сайту с экстремистскими материалами
Ямалец, спаивавший подростка, скрывался от правосудия в тундре
В двух ямальских районах установят новые убойные комплексы
Лже-сотрудница банка списала со счета у ноябрянки восемь тысяч рублей
Власти Ямала упростили получение жилищной субсидии
Ямалец, мечтая зарабатывать дома, отдал мошенникам два миллиона рублей
Погода на Ямале 5 апреля: плюсовая температура, местами пройдет дождь
В Лабытнанги во время облавы на пьяных за рулем поймали водителя с фальшивыми правами
«Цифровые волонтёры» помогают ямальцам настроить оборудование
В Салехарде на киберполигоне идет обмен лучшими практиками защиты информации
В Ноябрьске при чистке крыши упал рабочий
ЧП в детсаду Муравленко: на малыша обрушилась штукатурка
На Гражданском форуме в Салехарде обсудят ямальский комфорт
В Лабытнанги мужчина всадил в грудь собутыльнику канцелярский нож
За три месяца на Ямале случилось 232 пожара
В Ноябрьске пройдут Дни малого бизнеса Ямала
В Лабытнанги руководитель отделался штрафом за долг по зарплате в шесть миллионов
В Надыме 9 мая состоятся акция «Бессмертный полк» и парад-шествие
Инфраструктурные проекты Ямала признаны приоритетными для страны
Житель Лабытнанги, потеряв паспорт, лишился денег
Ямал встречает Всероссийский театральный марафон