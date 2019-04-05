Ямальская школьница претендует на корону «Юной Мисс Вселенной»

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-05T08:39:32+03:00

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Ямальская красавица Ксения Новикова примет участие в конкурсе красоты «Юная Мисс Вселенная». Он пройдет в Турции с 1 по 8 мая.

14-летняя школьница из Ноябрьска прошла отборочный тур в Москве, который прошел в Доме Моды Славы Зайцева. Гран-при конкурса «Юная Мисс России — 2019» в категории «YOUNG» Ксении вручил сам всемирно известный кутюрье.

Гран-при конкурса «Юная Мисс России — 2019» Ксении Новиковой вручил Вячеслав Зайцев Фото: Школа Моделей "Скарлет" Ноябрьск

Ямальская школа моделей «Скарлет», воспитанницей которой и является Ксения, поздравляет свою ученицу: «Ксения! Мы гордимся тобой! Желаем тебе дальнейших успехов и побед! Ксения наша красавица, мировые подиумы ждут тебя!».

Фото: Школа Моделей "Скарлет" Ноябрьск

К слову, девушка увлекается еще и баскетболом, английским языком и танцами, а после окончания школы планирует стать врачом.

ИСТОЧНИК KP.RU